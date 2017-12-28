Водитель сбил женщину в поселке Преображение Лазовского района и скрылся с места происшествия, не оказав пешеходу никакой помощи, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе МОМВД России «Партизанский».

Полицию и скорую помощь вызвали очевидцы наезда, оказав пострадавшей доврачебную помощь.

Личность водителя, скрывшегося с места ДТП, установили достаточно быстро - прохожие запомнили и машину, и ее номер. Им оказался 30-летний житель поселка Преображение, который в этом году дважды привлекался к административной ответственности за управление автомобилем без прав.

Выяснилось, что водитель во время происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения - медицинское освидетельствование показало наличие в 0,22 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении водителя возбуждено административное производство по нескольким статьям.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что автолюбитель сбил первоклассницу на «зебре» в Приморье.

Таисия Масина



