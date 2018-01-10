Сокращение численности сотрудников ДПС и ГИБДД, по мнению экспертов, не принесет приморским дорогам ничего хорошего, подробнее в материале DEITA.RU.

Напомним, согласно указу президента, который вступил в силу с 1 января 2018 года, штатная численность МВД России не должна превышать 894 871 человек — на 10 тысяч меньше прежней.

Согласно приказу МВД №983, который был подписан также в последний день прошлого года, в министерстве решили провести «организационно-штатные мероприятия по сокращению штатной численности сотрудников органов внутренних дел в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД подчиненных территориальным органам МВД». Нетронутыми согласно этому приказу останутся только должности, осуществляющие регистрационные действия, а также прием экзаменов на права и выдачу водительских удостоверений.

При условии, что общая численность сотрудников ГИБДД по всей стране сейчас составляет порядка 55 тысяч человек, грядущее сокращение затронет примерно 18 процентов сотрудников. То есть почти каждый пятый блюститель дорог будет уволен.

Как полагает эксперт в области автомобильного законодательства Александр Шакуро, грядущие сокращения большей частью затронут сотрудников на местах, а не в федеральном центре.

При этом эксперт выразил сомнение, что сокращения пойдут «по головам», так как полноценный набор в структуру ГИБДД не ведется давно. «Скорее всего, фактическую численность приведут в соответствие за счет неукомплектованных единиц. Взвод станет группой, рота станет взводом. Численность, конечно, уменьшится, но подразделения ДПС по факту уже примерно находятся в этой численности. Поскольку в достаточно большой период, предшествующий 2018 году, людей уже не набирали.

ГИБДД – это структура, осуществляющая госнадзор в сфере дорожного движения, в частности, контролирует техническое состояние транспортных средств, содержание дорог, их ремонт, занимается пропагандой безопасного дорожного движения. ДПС занимается контролем за соблюдением нормативов и стандартов в сфере дорожного движения и если грядущие сокращения затронут только ДПС, для дорог Приморского края это отразится снижением эффективности надзора за участниками движения и снижением их защищенности, вплоть до охраны общественного порядка.

Причина — в местной специфике, а именно: условия не очень высокой плотности населенных пунктов на территории края и отсутствие на федеральных дорогах постов, которые ранее были ликвидированы, по причине чего водители не могут своевременно и оперативно обратиться за помощью (тем более что сотовая связь так же не покрывает все Приморье).

При этом предполагается, что численность сотрудников на дороге можно сократить, потому что выявлением нарушений все больше занимается электроника, различные камеры фото-видео-фиксации. Но, по мнению эксперта Александра Шакуро, эффективность регулирования дорожной ситуации «автоматами» крайне спорна.

«Эффективность работы инспекторов, живого человека, существенно выше, чем автоматических приборов», — полагает эксперт, называя последнее скорее средством по пополнению бюджета.

«Если идеализировать ситуацию и надеяться, что все-таки инспекция у нас существует для обеспечения безопасности дорожного движения, то автоматы этой цели, на мой взгляд, не достигают», — высказывается Шакуро, выразив сомнение, на тот счет, что автоматика сможет полноценно прийти на замену людям: «90% того, что фиксируется автоматами – нарушения скорости движения. Остальное, как, например, пересечение двойной сплошной, - пока в перспективе. Если бы в законодательстве присутствовала норма, предусматривающая наказание за систематические грубые нарушения ПДД, возможно, люди бы и автоматов боялись», — говорит Александр Шакуро.

Не лишним будет заметить, что в Приморье с его территорией и камеры стоят далеко не везде. К тому же многие водители так и не привыкли составлять европротоколы на ДТП без пострадавших, часами ожидая прибытия сотрудников, которых станет меньше, а значит – часов ожидания прибавится.

Андрей Горюнов