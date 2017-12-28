Акцию протеста устроили водители Украины возле Верховной Рады, сообщает «Deita.ru».

Их достали отвратительные дороги, на которых гибнет 15 тысяч человек ежегодно, при этом свыше 200 тысяч получают увечья и ранения.

Как пишет РИА ФАН, организатором акции стал Профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Украины и Всеукраинский независимый профсоюз работников транспорта.

Работники дорожных служб требовали минимальную пенсию в 5 тысяч гривен и минимальную зарплату в 10 тысяч гривен. Их поддержали железнодорожники, которые заявили, что остановят на 5 минут все пригородные электрички на всех направлениях.

По словам одного из участников акции, а их собралось около тысячи человек, поводом стал проект закона, который позволит нелегалам заниматься перевозками наравне с лицензированными водителями: "Мы простые работяги, мы против такого закона. Мы хотим, чтобы выплачивали зарплату легальным водителям, чтобы власти не помогали нелегалам". Другой водитель отметил, что в перспективе сотни тысяч людей останутся без работы из-за вымогательства денег.

Возмущение перевозчиков вызвал законопроект о лицензировании грузоперевозок в Украине. Согласно документу, для получения лицензии на грузоперевозки нужно будет не только выполнить требования к парку авто, но и документально подтвердить финансовую состоятельность компании.



Как пояснили протестующие, это значит, что "жулики будут готовы заплатить 25 тысяч гривен., чтобы украсть фуру с товаром стоимостью 2,5 миллиона. Зато добропорядочные перевозчики от нового законопроекта пострадают. Это вымогательство".

Многие из участников заявляют, что в случае принятия закона готовят массовые акции протеста, в ходе которых грузовики перекроют движение в Киеве.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что жители Киева стыдятся родного города, и на это есть причины.

Таисия Масина



