Приморец "пободался" с правоохранителями и пойдет под суд, сообщили DEITA.RU в прокуратуре Приморья.

Фигурант, управляя автомашиной марки «Mitsubishi Chariot» в состоянии алкогольного опьянения, не выполнил требования сотрудников ГИБДД об остановке транспортного средства.



Сотрудники ГИБДД, проследовавшие за ним на служебной автомашине, попытались заблокировать движение нарушителя. Однако мужчина умышленно направил свой автомобиль в сторону преградившей ему машины стражей порядка и протаранил ее. Был причинен ущерб на общую сумму свыше 103 тыс. рублей.

Обвиняемый вину в содеянном признал, согласившись с предъявленными к нему исковыми требованиями о возмещении ущерба.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.



Михаил Грач