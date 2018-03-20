За вымогательство с применением насилия осужден военнослужащий в Хабаровском крае, сообщили DEITA.RU в ВСУ СК России по ВВО. Военный следственный отдел СК РФ по Хабаровскому краю собрал достаточно доказательств тому, что в июне 2017 года, находясь в расположении батальона воинской части военнослужащий потребовал у рядового 3000 рублей и нанес ему несколько ударов кулаками по телу и бедрам. Месяцем позже, он потребовал у другого рядового 2 тысячи рублей, угрожая применением насилия.

Хабаровский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в колонии общего режима.

Марта Нота