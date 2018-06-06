армия солдат
Источник изображения: МО РФ

Военные кафедры в высших учебных заведениях планируют отменить и заменить их военными учебными центрами, сообщает DEITA.RU.

Соответствующий законопроект уже внесен правительством РФ в Госдуму. Как пишет РИА ФАН, в пояснительной записке предложено заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на военные учебные центры. 

Цель данного нововведения -  более эффективно использовать имеющуюся у этих подразделений военную технику, учебно-материальную базу и учебное вооружение.

Таисия Масина

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