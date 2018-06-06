Сахалинские группы в соцсетях всколыхнуло известие о попытках призвать в армию местного функционера и руководителя сахалинского исполкома ОНФ Кирилла Кобякова и его общения с военными на эту тему.

Если верить разным сетевым персонажам и ТГ каналам, призвать Кирилла в ряды «непобедимой и легендарной» пока не удается. Условно законных путей избежать «рекрутской повинности» до сих пор в современной России остается масса – можно избегать подписывать присылаемые повестки, можно найти у себя заболевания, в том числе и врожденные, несовместимые со службой. Избрал ли для себя какой-то из этих методов островной функционер доподлинно не известно. Однако история набирает обороты – военком Южно-Сахалинска сдаваться не намерен.

Как заявил военком Юрий Вдовенко, "Мы ему вручили повестку на 15 мая – он опять не явился. В связи с тем, что он якобы на больничном. При этом активно участвует в общественной жизни. Странно, но факт: ведь он пишет в своих анкетах, что совершенно здоров – это как понять?! Что ж, заведем уголовное дело за укрывательство от призыва".

Пользователи соцсетей недоумевают, как представитель проправительственного общественного движения, призванного защищать и без того попранную законность, может уклоняться от исполнения своего законного гражданского долга.

По заявлению Кобякова журналистам, он не годен к военной службе и имеет соответствующие документы, тогда неясно, почему, имея на руках все козыри, общественный деятель с высшим юридическим образованием до сих пор не решит этот вопрос в законной плоскости.

Пользователи островных социальных медиа предельно резки в своих суждениях и подавляющее большинство, как ни странно, абсолютно не на стороне «народного трибуна»:

«В армию годен, раз военный билет на руках не имеет!!! Туда ему и дорога, там настоящие мужики ему мозги вправят!»; «Если он не уклоняется, по логике, должно быть официальное опровержение от военкомата» - пожалуй, самые нейтральные из высказываний сахалинцев.

Напомним, Кобяков знаменит в городе и его окрестностях активными мероприятиями по построению личного брендинга, в том числе, отважным политическим перфомансом - дерзким прорывом на территорию свинокмплекса «Мерси Агро Сахалин», а также активной информационной работой в социальных сетях.

Артем Андреев