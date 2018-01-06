Первый этап конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» завершился на полигонах Восточного военного округа в Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях, Сахалинской и Еврейской автономной областях, а также в Бурятии, сообщает «Deita.ru».

За выход в следующий этап боролись около 100 танковых экипажей, а также порядка 500 экипажей БПМ-2. Экипажи танков Т-72Б3 и БМП-2 показали мастерство владения штатной техникой, выявив сильнейших в точности поражения различных мишеней из вооружения танков и боевых машин пехоты.

Кроме того, они преодолевали маршрут с препятствиями - змейку, скоростной участок, эскарп, косогор, колейный мост, условно зараженный район, противотанковый ров с проходом.



Серьезные испытания выдержали 40 танковых и 40 экипажей БМП. Они примут участие во втором этапе состязаний, который состоится в четырех общевойсковых объединениях округа, армейском корпусе на Сахалине, береговых войсках ТОФ зимой.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что приморские солдаты совершенствуются на полигонах.

Таисия Масина