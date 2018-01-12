Недолго продлилось "новогоднее перемирие" на Украине, сообщает «Deita.ru».

Вооруженные силы пустили в ход дальнобойную крупнокалиберную артиллерию, обстреляв за минувшие сутки 12 населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. Серьезно ранены мирные жители.

По информации РИА ФАН, обстреляны донецкое, горловское и мариупольское направления. Самой горячей точкой стал район юго-западных границ республики, где провокации киевских силовиков были ожидаемы и куда недавно прибыли съемочные группы украинских телеканалов.

Практически все украинские СМИ сообщили о том, что международные наблюдатели ОБСЕ рассекретили позиции народной милиции ЛНР близ поселка Калиново-Борщеватое. Сотрудники ФАН обратились к первоисточнику, и действительно, в последнем отчете специальной мониторинговой миссии значится формулировка следующего содержания:

На территории ЛНР при этом обнаружены свежевырытые траншеи и боевые позиции, а также строящийся блиндаж. Кроме того, зафиксирована недавно проложенная траншея с пулеметной позицией, простирающаяся на 30 метров в восточном направлении от подконтрольного правительства поселка Жованка в Зайцево.

Отмечается, что и село Жованка, и прилегающая к нему часть поселка Зайцево находятся под контролем ВСУ. Поэтому говорить о каком-либо продвижении украинских подразделений в районе Горловки не приходится. Разве что о небольшом тактическом изменении позиций внутри удерживаемого района.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что жители Украины отказались от Донбасса.

Таисия Масина