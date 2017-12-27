Спикер Госдумы назвал выступление Президента России на XVII Съезде «Единой России программным, сообщает Deita.ru.

«Выступление Владимира Владимировича Путина на съезде «Единой России» однозначно можно считать программным», - заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя журналистам итоги XVII Съезда партии «Единая Россия».

«Президент определил цели, задачи и свое видение развития страны. Россия должна быть справедливым государством с гибкой политической системой, способной противостоять вызовам, с высокотехнологичной экономикой, эффективной медициной и качественным образованием. Для этого нужно многое сделать, и прежде всего, сделать все, чтобы Россия, несмотря на свою тысячелетнюю историю, была открытой ко всему новому», - сказал Володин.

Он отметил, что «в речи Президента был прямой посыл Парламенту об ответственности за принимаемые решения, их качество и целесообразность».

«Центральной темой выступления Владимира Владимировича стал разговор с политической элитой о необходимости постоянного диалога с людьми - мы должны слышать наших граждан и не бронзоветь», - заявил спикер Государственной Думы.

Он назвал очень правильным решение Путина выдвинуться надпартийным кандидатом. «Опираясь на широкие слои населения как надпартийный кандидат, он сможет более эффективно решать задачи, стоящие перед страной, и сделать Россию процветающим и сильным государством», – отметил он.

«Многие страны мира сегодня испытывают кризис власти из-за отсутствия сильных лидеров. Нашей стране повезло, у нас такой лидер есть. Это наш Президент - Владимир Владимирович Путин. Задача каждого из нас, осознавая важность поставленных целей, включиться в его избирательную кампанию через реализацию тех задач, которые он обозначил в своей программной речи», - заключил В. Володин.

Екатерина Лапкина