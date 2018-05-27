Волонтеры-школьники помогают изучать иностранный язык пенсионерам в Хабаровске, сообщает DEITA.RU. Планируется, что в ближайшее время они смогут участвовать в международных программах и запустить собственные социальные проекты, и не только языковые.

Как рассказала директор НКО «Дальневосточный институт социальных инноваций» Анна Коваль, институт разрабатывает программу английского языка для волонтеров-школьников. В отличие от Хабаровского краевого волонтерского центра, который запустил проект «Академия волонтера» по работе со студентами, ДВИСИ работает преимущественно со школьниками.

«С детьми проблем больше - волонтерам до 14 (а в некоторых случаях - до 18) лет требуется письменное согласие родителей на участие в волонтерской деятельности или их непосредственное присутствие на мероприятии. Управлять подростками сложнее. Однако мы оцениваем школьников, как незадействованный огромный пласт активных юных дальневосточников с потенциалом в добровольческой деятельности.

При этом программы краевого волонтерского центра не касаются языковой подготовки в специфике социальной направленности, а лишь дают общую информацию о добровольческой деятельности: стрессоустойчивость, оказание первой медицинской помощи и другие», — говорит Анна Коваль.

По словам автора проекта Евгении, в перспективе подготовка школьников-волонтеров будет идти и по направлению китайского языка. Однако сегодня речь идет только об английском. «Однако английский — это язык, признанный международным языком общения во всем мире. В 2017 году всего 469 школьников Хабаровского края выбрали сдачу ЕГЭ по английскому языку. Средний балл сдавших оказался ниже общероссийского. Тенденция низкого языкового охвата и невысокой балльности сохраняется в регионе много лет.

Это создает препятствия для развития волонтерства и участия школьников Дальнего Востока в крупных социальных проектах, требующих специальных навыков. А ведь многие страны используют ресурс добровольчества в решении общественных проблем», — уверена Евгения.

Екатерина Лапкина