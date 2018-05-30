Итоги V детского шахматного фестиваля «Волшебная ладья», который на днях завершился в Южно-Сахалинске, специалистов впечатляют, сообщает DEITA.RU.

Число участников одной из самых интеллектуальных игр – шахмат, буквально за три года увеличилось в десять раз. В первом детском шахматном турнире, который состоялся в 2016 году, приняло участие всего 10 юных шахматистов, в 2018 – 68 участников! И проведено уже три турнира, вместо одного.

Фестиваль открыл «Турнир новичков», победители которого получили право продемонстрировать свой ум, тактику и стратегию уже в «Турнире чемпионов».





Почти 30 шахматистов из Южно-Сахалинска, Корсакова и Холмска сели за шахматные доски в ГШК «Каисса». В первый день турнира определился безоговорочный лидер Михаил Бамбизо, который сумел набрать 5 очков из пяти возможных. Самым захватывающим получился шестой тур, в котором Михаил встречался с победителем «Турнира новичков» Даниилом Горбуновым.

«В турнире новичков сыграли те, кто только начинают свой путь в шахматах, - рассказала идейный вдохновитель и организатор турнира Татьяна Маринина, - В юбилейный турнир заявилось 68 участников и в дни проведения фестиваля двери «Волшебной ладьи» были открыты для ребят, которые уже достаточно долго занимаются шахматами, успешно показывают результаты на областных соревнованиях, а также для призеры ранее проводившихся турниров «Волшебная ладья» (30 человек). В этом году был добавлен еще одинтурнир – суперлига, который проходил по круговой системе – к победе стремились 8 сильнейших юных шахматистов Сахалинской области».





Как рассказала Татьяна Маринина, когда задумали первый турнир «Волшебная ладья», то даже не предполагали, что всего через 2 года будет столько желающих.

«Сейчас с уверенностью можно сказать, такое количество участников –не предел и оно будет расти, - продолжила разговор Татьяна Маринина, - Радует, что в России шахматы вновь становятся популярными и особенно приятно, что наш Сахалин активно поддерживает такой рост популярности. Хотелось бы, чтоб росло не только количество начинающих шахматистов, но и призеров дальневосточных, всероссийских, международных соревнований.





Турнир «Волшебная ладья» является наглядным примером того, что интерес к шахматам с каждым годом растет».

Также в рамках турнира прошли экскурсии, творчески конкурсы (на логотип и девиз). По словам идейного вдохновителя «Волшебной ладьи», чемпион турнира новичков, получив право участия в турнире чемпионов, показал очень хорошую игру, обыграв призеров турнира. Приятно видеть профессиональный рост ребят от турнира к турниру. Например, сильно «прибавили» Егор Макаров, Миша Бамбизо, Алиса Маринина, порадовал очень Ан Сон Чоль - победитель турнира чемпионов. В суперлиге победителем стал Хуснулгатин Артем. Отметим, что Артем сейчас является одним из самых перспективных ребят Сахалинской области. Самым юным участником суперлиги стал Влад Черняев, который по итогам показал достойный результат, заняв 4 место.





Добавим, что у девочек первое место заняла Де Ми Ена (5,5 очка), на втором — Алиса Маринина (5 очков), на третьем — София Тен (3 очка).У мальчиков чемпионом стал Ан Сон Чоль (в следующем турнире он сыграет в Суперлиге), на втором месте Никита Саломатов, третьим стал Михаил Бамбизо.

Инна Эстрина