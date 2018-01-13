Посетитель суда в Октябрьском районе попытался пронести в зал нож, об этом «Deita.ru» сообщили в УФССП по Приморскому краю.

При прохождении пропускного режима, в ходе проведения осмотра вещей с помощью металлодетектора, в одной из перчаток обнаружили раскладной нож. Хозяин ножа не смог внятно объяснить, зачем ему нож и почему он утаил его наличие от судебного пристава.

На пойманного с оружием гражданина составлен административный протокол.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в Приморье агрессивные гости из прошлого угрожали властям.

Таисия Масина