Прокуратура Карагинского района Камчатского края выявила грубые нарушения прав граждан на охрану здоровья, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ведомство.

Нарушения выявлены в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Камчатского края «Карагинский противотуберкулезный диспансер» и «Карагинская районная больница».

Противотуберкулезный диспансер в поселке Оссора Карагинского района рассчитан на 35 коек. В нем лечатся жители Карагинского и Пенжинского районов края. Большинство больных, состоящих на диспансерном учете по туберкулезу, относятся к коренным малочисленным народам, которые проживают в отделенных селах, в оленеводческих табунах. В стационаре находятся больные с различной патологией заболевания, как с малой, так и с запущенной.

Установлено, что диагностический рентгеновский комплекс, поставленный в Карагинский противотуберкулезный диспансер Министерством здравоохранения края по госпрограмме, введен в эксплуатацию в 2012 году, но с сентября 2016 года не используется.

Как выяснилось, дорогостоящий аппарат простаивает более полутора лет по причине сбоя в программном обеспечении. Главный врач и администрация учреждения не принимали мер к выяснению и устранению причин неисправности. Никаких подтверждений того, что больница пыталась отладить программное обеспечение самостоятельно или обращалась за технической или финансовой помощью к учредителю (Минздраву края), в ходе проверки не установлено.

По просьбе главврача тубдиспансера руководитель районной больницы разрешил пациентам, больным опасным инфекционным заболеванием, проходить рентгенографическое обследование в Карагинской районной больнице, то есть вместе со здоровыми посетителями, в том числе детьми.

Надлежащая организация оказания медицинской помощи при отдельных заболеваниях, включенных в перечни социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в том числе инфекционного заболевания человека, вызываемого микробактериями туберкулезного комплекса, преследует цель защиты от заражения туберкулезом не только пациентов противотуберкулезных учреждений, но и других лиц. Именно поэтому санитарными правилами и нормами установлено, что рентгеновские кабинеты инфекционных, туберкулезных и акушерских отделений больниц должны размещаться отдельно.

Вопреки этим правилам, по устной договоренности руководителей двух медучреждений Оссоры, пациенты противотуберкулезного диспансера свободно посещали районную больницу.

Кроме того, в нарушение нормативов в сфере стандартизации, имеющийся в тубдиспансере биохимический анализатор BS-120, предназначенный для лабораторных исследований анализов пациентов, не проверялся более 6 лет.

Паспорт и иные документы, где указаны сроки (периодичность) проверки прибора, иные сведения, подтверждающие его технические характеристики, пригодность к использованию по назначению, отсутствуют. Такие характеристики данного медицинского оборудования, как диапазон, разрешающая способность, максимально допустимая погрешность документально не подтверждены, что не может обеспечивать достоверность диагностических исследований.

В тубдиспансере не соблюдаются требования к хранению лекарств. Отдельное помещение либо зона для хранения препаратов отсутствуют. Медикаменты хранятся в неприспособленном для этого служебном кабинете, который не оборудован приборами для регистрации температуры и влажности, что не обеспечивает хранение лекарственных средств в соответствии с требованиями производителя.

По результатам проверки меры приняты не только в отношении противотуберкулезного диспансера, но и районной больницы.

По постановлению прокурора главный врач противотуберкулезного диспансера привлечена к административной ответственности по статье 19.20 КоАП РФ за грубые нарушения лицензионных требований и условий. Штраф в размере 20 000 рублей она уже оплатила из личных средств.

В отношении главного врача районной больницы по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований прокуратура возбудила административное дело по статье 6.4 КоАП РФ, оно находится на рассмотрении.

Нарушения будут устранены, заверят прокуратура.