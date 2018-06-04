40 тысяч поддельных зажигалок «Coca-Cola» и «Red Bull» задержали находкинские таможенники, об этом DEITA.RU сообщили в ФТС ДВТУ Находкинской таможне.

Зажигалки были ввезены из Китая в адрес московской компании. На запрос таможни правообладатели товарных знаков сообщили, что зажигалки ввезены без их разрешения и являются контрафактными.





Поддельные зажигалки арестованы. В отношении фирмы из Москвы возбуждено два дела об административных правонарушениях. Ей грозит штраф и конфискация товара.

Екатерина Лапкина

Фото: ФТС ДВТУ Находкинская таможня