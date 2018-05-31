До 30 сентября предприниматель обязан привести в порядок заброшенное полуразрушенное здание, представляющее угрозу для детей, расположенное в селе Усть-Большерецк Камчатского края, об этом DEITA.RU сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что по улице Ленинской, 8 находится объект капитального строительства – здание бывшего магазина в непригодном для эксплуатации состоянии.

Здание не огорожено, находится в заброшенном состоянии, запорные устройства на дверях и оконных проемах отсутствуют, доступ в задние не органичен. Зачастую в здании собираются асоциальные личности.

Отметим, что прокуратура не вправе требовать от собственника произвести снос или капитальный ремонт его здания, речь идет об ограничении доступа к объекту, представляющему опасность.

Екатерина Лапкина