В Комсомольске-на-Амуре в суд направлены уголовные дела в отношении железнодорожников, обвиняемых во взяточничестве, об этом Deita.ru сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По версии следствия, машинист-инструктор локомотивных бригад, инженер технического отдела и заместитель начальника по эксплуатации локомотивного депо Комсомольска-на-Амуре сговорились, чтобы получать крупные взятки.

Подозревая машиниста в хищении топлива, обвиняемые предложили за 100 тысяч рублей ежемесячно не проводить в отношении него проверку.

Надолго думая, машинист сообщил в полицию о склонении его к совершению коррупционного преступления.

Уголовные дела в рамках статьи УК РФ «Получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере группой лиц по предварительному сговору» направлено в суд.

Напомним, ранее Deita.ru неоднократно писало о процветании взяточничества на территории всего Дальнего Востока. Так, компания «Дальневосточный меридиан» оштрафовали на миллион рублей за дачу взятки в размере 5 тысяч рублей.

Екатерина Лапкина