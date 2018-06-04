Утром 3 мая в Артеме загорелся частный жилой дом, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

3 мая в 09.15 в пожарно-спасательную службу города Артёма поступило сообщение о том, что на улице Николая Кузнецова горит частный жилой дом. В 09.20 на место происшествия прибыли первые расчёты пожарных и приступили к тушению.

Когда прибыли огнеборцы, наблюдалось частичное разрушение внутренних перегородок здания. В ходе разведки было установлено, что горят мебель и домашние вещи.

В 09.26 пожар был локализован, в 10.06 – полностью ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал. Не пострадали от огня и рядом расположенные объекты. Общая площадь возгорания составила 40 кв. м. Тушили пожар 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Ирина Петрова