В Елизовском районе Камчатского края 14-летнюю восьмиклассницу отправили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, об этом «Deita.ru» сообщили прокуратуре Камчатского края.

Как рассказали специалисты, она путем обмана совершила кражу телефона у знакомой сверстницы, а также распивала спиртные напитки в неблагонадежной компании и за шесть месяцев, с мая по ноябрь 2017 года, семь раз поднимала на ноги Елизовскую полицию в целях ее розыска.

Девочка четыре раза самовольно уходила из дома, где проживает с мамой, два раза сбегала от бабушки, самовольно покинула социальный приют.

Школьницу поставили на учет в полиции и комиссии по делам несовершеннолетних, провели с ней профилактические беседы. Маму привлекли к административной ответственности.

Отмечается, что в возбуждении уголовного дела из-за кражи была отказано в связи с недостижением несовершеннолетней возраста привлечения к уголовной ответственности. За совершение уголовно-наказуемого деяния ее на месяц поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

В ходе разбирательств установлены факты распития несовершеннолетней пива в компании сверстников, а также употребления более крепких напитков - коньяка, которым девочку ночью в кафе угощал 18-летний ранее судимый парень. Его личность установлена, он привлечен к административной ответственности.

По словам специалистов, за полгода в биографии восьмиклассницы были и другие неприглядные поступки и события, ставшие следствием тяги к бродяжничеству и самовольных уходов из дома. По каждому такому уходу, факту употребления алкоголя мать девочки наказана в административном порядке, но самостоятельно справиться с ситуацией и как-то повлиять на дочь женщина не в силах.

Школьница, у которой есть все необходимые условия для нормальной жизни и учебы, ведет себя вызывающе, категорически отказывается возвращаться домой из-за конфликтов с матерью, не хочет идти с ней на контакт, прогуливает уроки. У несовершеннолетней широкий круг «друзей» в Елизове и Петропавловске-Камчатском, она легко заводит знакомых, ночует у подруг дома, общается с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни.

Помощник Елизовского городского прокурора поддержал в суде ходатайство полиции и дал заключение о необходимости помещения подростка в спецшколу закрытого типа, прежде всего, в целях защиты ее жизни и здоровья. Девочка нуждается в особых условиях воспитания, обучения и требует специального педагогического подхода. Мама согласилась с таким выводом и ходатайством.

Судья удовлетворил его и установил двухлетний срок пребывания несовершеннолетней в спецшколе. Постановление вступит в силу сразу после Нового года.

Виктор Бруевич