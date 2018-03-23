Одна из воспитанниц школы-интерната имени Героя России А.А. Титова в Брянской области рассказала шокирующие подробности из жизни детей, живущих в учреждении, сообщает DEITA.RU.

По ее словам, "девочки занимаются проституцией, а у мальчика роман с воспитательницей". Как рассказала 16-летняя воспитанница, сначала она пыталась поговорить на эту тему с руководством заведения, однако ей не поверили.

Тогда, как пишет РИА ФАН, она сняла на видео интимное свидание учительницы и ученика. В отместку ей устроили выяснение отношений, применили физическую силу, а смартфон, на который велась съемка, выкрали и разбили. Тогда девочка вызвала полицию, рассказав и об отношениях несовершеннолетнего с воспитательницей, и о том, как девочки ходят «на заработки» к 45-летнему мужчине, который платит им от 500 рублей до 8 тысяч.

Все это, отмечает воспитанница, происходит с молчаливого согласия педагогов. Директор интерната разговаривать на эту тему не пожелал. В Следственном комитете РФ по Брянской области рассказали, что о ситуации в Жуковской школе-интернате им известно. В конце февраля 2018 года было заведено уголовное дело по двум статья: «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия». Главный фигурант уголовного дела арестован и находится под стражей. Остальная информация пока проверяется в рамках уголовного дела.

Таисия Масина