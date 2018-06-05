В Еврейской автономии проверят обстоятельства смерть 14-летнего подростка, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по ЕАО.

В понедельник, 4 июня, в приемный покой детской областной больницы был госпитализирован 14-летний мальчик с диагнозом «клиническая смерть». Спасти ребенка не удалось.

По предварительным данным, вечером в понедельник воспитанник детского дома №3 села Валдгейм во время прогулки потерял сознание. Сотрудники детского учреждения вызвали скорую. По пути следования в детскую областную больницу врачи проводили реанимационные мероприятия, однако безрезультатно.

В настоящее время проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Екатерина Лапкина