19 февраля в штате Аризона (США) беспилотный автомобиль компании Uber стал участником ДТП со смертельным исходом, сообщает DEITA RU. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, автомобиль вовремя не успел отреагировать и совершил наезд. Женщина погибла. В этот момент за рулем беспилотника сидел водитель, но машина двигалась самостоятельно на автопилоте.

Это ДТП стало первым случаем гибели пешехода под колесами такого автомобиля. После инцидента компания Uber заявила, что на неопределенное время прекращает тестирование беспилотников в остальных городах США и Канады.

В штате Аризона власти лояльно относятся к подобным испытаниям. До этого случая они разрешали компаниям проводить испытания на улицах городов даже без присутствия человека за рулем. Предполагалось, что такая практика с апреля этого года начнется и в Калифорнии.

Стоит отметить, что конкуренты Uber из Tesla Semi в Калифорнии завершили тестирование грузовых беспилотников, один из которых успешно привез первый груз к месту назначения без человеческого участия.

Сергей, специалист Центра развития робототехники во Владивостоке рассказал, что беспилотные автомобили в перспективе способны создавать гораздо меньше опасных ситуаций на дороге, чем люди, потому что у автоматики нет человеческого фактора – она не отвлекается, не устает и выполняет функции, согласно заложенных в нее алгоритмов. «У любого беспилотника должен быть оператор, который контролирует процесс работы машины, несет ответственность за безопасность этого устройства и окружающих, и, в случае экстренной ситуации, может взять ручное управление на себя. Ситуация, произошедшая в США, показывает, что пока современные беспилотные системы не могут полностью спрогнозировать непредсказуемые поступки людей. Следовательно, вывод их на оживленные улицы бывает очень опасен» - поделился своими мыслями Сергей.

Напомним, что обсуждение безопасности беспилотных автомобилей идет уже не первый год. 15 марта в Питтсбурге такой же автономный автомобиль попал в ДТП с обычной машиной, но в том случае повреждения получили только транспортные средства, никто из людей не пострадал

Максим Низкодубов