DEITA.RU рассказывает, какие вещи не стоят того, чтобы их покупать.

1. Обувь для малышей

Младенцы не ходят. Так зачем тратить кучу денег на ненужную обувь?

Да, возможно, эти миниатюрные кроссовочки и крошечные туфельки просто прелестные. Тем не менее, они все же бессмысленны.

2. Открытки

Мы покупаем открытки на дни рождения, юбилеи, Рождество, Новый год, Пасху, свадьбу, День святого Валентина и так далее.

Один секрет: существуют электронные открытки, и они бесплатны. Плюс, не захламляют ничьи полки.

3. Мытый картофель

Мытый картофель, как правило, выглядит более презентабельно, чем немытый. И стоит дороже. Конечно, мы иногда платим за удобство. Но неужели трудно помыть пару картофелин?

4. Необычная соль для ванны

Изделия для ванны – это весьма крупный бизнес. Вот забавный факт о большинстве солей для ванн: они на самом деле являются солью Эпсома.

Да, обычная старая соль Эпсома, она же магнезия, которую тренер рекомендовал после энергичной тренировки. Сдобренная ароматом и цветом и помещенная в классную баночку с декоративной ленточкой, она не дает больше преимуществ, чем та же соль, только бесцветная и без аромата.

5. Продукты для детокса

Сидите на детоксе или этой «очищающей» процедуре, и вы невероятно похудеете – об этом твердят те, кто рекламирует эти чудо-режимы питания.

Придержите свои деньги. По данным клиники Майо, нет достаточных свидетельств того, что детокс помогает устранять токсины. Наши почки и печень хорошо справляются с этим сами по себе.

Причина, по которой вам может быть лучше после этого, состоит в том, что вы, вероятно, отказались (временно) от сильно обработанных пищевых продуктов, перегруженных сахаром и жирами.

6. Кошачий наполнитель с запахом

Согласно ASPCA, большинство кошачьих предпочитают наполнители без запаха. Если вашему питомцу не нравится аромат наполнителя, он может начать ходить мимо лотка. Из-за аромата у кошки также может развиться аллергия.

7. Большинство узкоспециализированных кухонных приборов

Специальный нож для бананов. Раскалыватель яиц. Ножи для авокадо. Нож для пиццы. «Самая быстрая в мире» открывалка для бутылок. Зачем вам все это? Только захламляет кухонный шкаф и высасывает деньги из кошелька.

8. Абонемент в спортзал

Но вы же его используете! Так что это стоит того!

Конечно.

Согласно StatisticBrain.com, средняя ежемесячная стоимость тренажерного зала составляет 58 долларов США (примерно 3500 рублей), а среднестатистический пользователь зала, по данным, ходит в него два раза в месяц. Два раза.

А, и 67 процентов владельцев абонементов вообще ни разу ими не пользуются.

9. Супердорогое свадебное платье

Вы можете заплатить всего 15 тысяч за свадебное платье. Но вы также можете заплатить от 150 тысяч до 1,5 миллионов рублей.

Столько денег за то, что вы наденете всего раз? Не стоит того.

10. Что-либо для коллекционирования

Куклы. Статуэтки клоунов. Наборы столового серебра. Памятные кружки. И так далее. Все это стоит больших денег и не приносит никакой пользы.

Если это не полезно и не доставляет вам удовольствия, то это просто пылесборники.

Алина Калинина