Некоторые из самых увлекательных мест в мире невозможно или почти невозможно посетить. Это может быть из-за войны или стихийного бедствия. Но иногда причины могут быть довольно странными, как вы увидите из этого списка, рассказываетDEITA.RU.

1. Сюртсей, Исландия

Если вы посмотрите на старую карту Исландии, вы не найдете Суртсей. Этот остров появился после серии землетрясений в конце 1960-х годов, и ученые с тех пор сохранили его как лабораторию. Если вы не являетесь частью научного сообщества, вы не сможете его посетить. Ученые очень ценят нашедшую здесь дом прекрасную флору и фауну.

2. Монастырь Святой Екатерины, Египет

Монастырь Святой Екатерины находится у подножия горы Синай с 6-го века. Но в 2017 году так называемое Исламское государство убило полицейского возле монастыря, и он был вынужден закрыть свои двери для посетителей.

Это один из старейших христианских монастырей в мире и входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

3. Зона 51, США

Зона 51 является высокоприоритетной военно-воздушной базой США на юге штата Невада. Американцы очень скрывают, что делается на базе, и многие люди убеждены, что в это дело каким-то образом вовлечены инопланетяне.

4. Сана, Йемен

Столица Йемена является одним из старейших и самых высоких городов в мире. Сана также один из самых очаровательных городов. Но внутренние беспорядки, а затем воздушные удары, нанесенные Саудовской Аравией, погрузили город в опасность.

Люди живут в Сане более 2500 лет, и благодаря его изысканной архитектуре его даже внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

5. Пещера Ласко, Франция

Еще в 1940-х годах какие-то подростки наткнулись на пещеру с более чем 2000 доисторических наскальных рисунков. Когда Франция открыла пещеры для публики в 1948 году, посетители начали разрушать рисунки. Пещеры были закрыты, и французы построили точную копию неподалеку.

6. Ковчег Завета, Эфиопия

Когда-то Ковчег Завета исчез из Иерусалима и оказался в Эфиопии. Содержащий скрижали с Десятью Заповедями Ковчег теперь хранится в особой часовне в Аксуме. Монах охраняет вход и никого не пускает.

7. Томбукту, Мали

В этом древнем сахарском городе всегда был мифический воздух. Но этот объект всемирного наследия ЮНЕСКО подвергся нападению исламистских повстанцев, и число туристов в Томбукту упало. До появления исламистских повстанцев город был в центре борьбы с туарегами.

8. Ниихау, Гавайи, США

Очень тяжело посетить этот западный форпост Гавайев. Это частный остров уже более века, и посетители могут приехать только по специальному разрешению. Если вам удастся добраться до острова, не ожидайте ничего такого современного типа сантехники или асфальтированных дорог.

9. Гора Афон, Греция

Уже более тысячи лет православные монахи живут в монастырях на горе Афон. Они никогда не позволяли женщинам посещать гору, и они не собираются делать это в будущем.

Даже самкам животных нельзя там находиться. Это означает, что яйца и молочные продукты должны быть доставлены из-за пределов полуострова. Однако они сделали исключение для кошек. В конце концов, кто-то должен справляться с мышами.

10. Плимут, Монсеррат

Этот карибский остров перенес двойную катастрофу в течение последних нескольких десятилетий – сначала ураган Хьюго в 1989 году, а затем, спустя семь лет, произошло катастрофическое извержение вулкана. Вулкан Суфриер-Хилс считался спящим, но он разрушил историческую столицу Монсеррат, Плимут.

В Плимуте есть зона отчуждения, которая остается покрытой пеплом и скорее напоминает современную версию Помпеи. Остальная часть острова, однако, совершенно безопасна для посещения.

11. Лептис-Магна, Ливия

Еще до того, как Ливия была охвачена волнами беспорядков, ее древний римский город был далек для туристов. Лептис-Магна был основан финикийцами в VII веке до нашей эры, а его руины с видом на Средиземное море действительно весьма необычны.

Алина Калинина