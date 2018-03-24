DEITA.RU рассказывает 15 забавных и интересных фактов.

1. Вы так же забывчивы, как и белки? Ученые считают, что белки иногда забывают, где они зарыли свои запасы орехов, что объясняет появление дубов без посадки.

2. По словам ученых из Университета Нортгемптон в Англии, у коров есть «лучшие друзья» и проявляются признаки стресса, когда они не рядом со своими приятелями.

3. Исследования в Университете Северной Каролины показывают, что объятия фактически снижают риск сердечных заболеваний.

4. Каждый год Нидерланды отправляют в Канаду 20 000 луковиц тюльпанов в знак признательности за то, что канадские войска помогали в освобождении Нидерландов во время Второй мировой войны.

5. Скандинавские страны могут быть одними из самых счастливых в мире, но именно Бутан впервые начал измерять уровень счастья граждан. Они называют это «валовым национальным счастьем».

6. Чарли Чаплин когда-то участвовал в конкурсе двойников Чарли Чаплина в театре Сан-Франциско. Он не выиграл.

7. Хотите узнать, какое животное самое счастливое в мире? Встречайте квокку. Это милое существо, похоже, постоянно улыбается.

8. На самом деле мы все рекордсмены. В течение одного очень короткого момента времени вы были самым молодым человеком на Земле.

9. Знаете ли вы, что осьминог может создавать «сады»? Они делают это, собирая камни и другие блестящие предметы и размещая их в песке.

10. На Багамах свиньи радостно плавают с туристами. Люди могут кормить их, и животные даже садятся на борт лодки, чтобы «потусоваться».

11. Смех — лучшее лекарство? Иногда. Однако иногда и он может быть болезнью.

В 1962 году в Танзании был случай массового смеха, который затронул 1000 человек, он длился несколько месяцев. На это время закрылись 14 школ.

12. На береговой линии Австралии протяженностью 31 000 миль (50 000 км) есть более, чем 10 000 пляжей. Это означает, что вы можете отправляться на новый пляж каждый день более 27 лет!

13. Если держать ее в темной комнате, золотая рыбка станет белой.

14. Макс — самое популярное имя собаки во всем мире.

Алина Калинина