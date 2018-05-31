С 1 июня 2018 года в России вступают в силу некоторые поправки в законодательстве, касающиеся автомобилистов. Их список приводит в своем материале DEITA.RU.

Так, с 1 июня увеличен лимит выплат по авариям, оформленным по европротоколу, до 100 тысяч рублей. Теперь воспользоваться европротоколом можно, даже если между участниками ДТП существуют разногласия. Для этого всего-навсего необходимо запечатлеть последствия аварии на видео. На данный момент разработано и внедрено специальное приложение на смартфоны.

Следующее новшество — с 1 июля на новые автомобили перестанут выдавать бумажные ПТС. Их заменят электронные паспорта транспортных средств. Проще говоря, гражданин при приобретении автомобиля вместе с договором купли-продажи получит на руки ничего. Стоит отметить, что у владельца по-прежнему сохраняется право получить бумажный дубликат.

Екатерина Лапкина