Каждой девушке хочется иметь стройные и красивые ножки. Секретами подтянутых ног с корреспондентом DEITA.RU поделился тренер по фитнес-аэробике Марина Дятлова.

«Без физической нагрузки и проработки мышц сделать ножки стройными не получится, — говорит фитнес тренер Марина Дятлова, — поэтому сегодня я покажу эффективные упражнения для ног и ягодиц».

Эти занятия могут помочь вам избавиться от чрезмерной массивности ног или удалить лишний жир. В домашних условиях делать упражнения для мышц ног несложно, тем более что для них не требуется дополнительный спортивный инвентарь.

«Встаем на четвереньки, — объясняет тренер, — отводим ногу назад и поднимаем на уровень вашего плеча и таза, а после опускаем обратно. Главное правило этого упражнения не прогибаться в пояснице! Постарайтесь зафиксировать корпус, чтобы он не ходил из стороны в сторону».

После этого упражнения не стоит делать паузу, сразу сгибаете ногу в коленном суставе и поднимаете ее наверх, не разгибая ногу и не прогибаясь в области поясницы. «Стараемся работать пяткой наверх, как будто бьем в потолок», — объясняет тренер.

«Следующее упражнение: правую ногу заводим за левую, накрест, — рассказывает инструктор, — далее делаем мах наверх, потом обратно кладем ногу накрест. Опять же стараемся не прогибаться в области поясницы».

Все эти упражнения способны преобразить ваши ноги и стать отличной профилактикой целлюлита. «Однако помимо этого, — не устает напоминать тренер, — нужно вести активный образ жизни, соблюдать принципы здорового питания, использовать косметические средства для наружного применения и желательно делать массажи и правильно подбирать одежду».

Еще одно упражнение: «Стоим на четвереньках и поднимаем ногу в сторону до уровня таза, тоже самое с другой ногой, далее выпрямляем ногу и так же поднимаем ее, чем выше, тем лучше».

Если дамы всерьез решили заняться красотой своих ног и ягодиц, необходимо отказаться от вредных привычек, таких как курение. Оно приводит к спазмам сосудов, что негативно влияет не только на состояние кожи в проблемных местах, но и на весь организм в целом.

«Если вы не уверены, что успеете подготовить ножки к летнему сезону, перестаньте думать об этом, просто начните заниматься, — говорит тренер, — помните, главное — это регулярность. Невозможно создать тонус мышцам всего за один-два дня, усиленные упражнения в коротком периоде только вызовут сильные боли, причем такие, что вы даже ходить будете с трудом». Занимайтесь с DEITA.RU! Вместе с нами вы на шаг ближе к стройности.

Александра Чистик