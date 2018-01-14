В Уссурийске злоумышленница при помощи физической силы похитила у женщины телефон, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Приморскому краю. 42-летней гражданке пришлось обратиться в полицию.

Стражи правопорядка установили, что в вечернее время потерпевшая подошла к неизвестной женщине, стоявшей около магазина, и попросила недостающую денежную сумму на сигареты. Незнакомка повела себя агрессивно, открыто похитила телефон и скрылась.

Наряд Росгвардии задержал злоумышленницу. 40-летняя преступница призналась в содеянном и вернула телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия» УК РФ.

Екатерина Лапкина