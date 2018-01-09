Новую лодку приморского гребца, призера Олимпийских Игр Ивана Штыля будут украшать русские матрешки, сообщили Deita.ru в краевой администрации.

Как сообщили в департаменте физкультуры и спорта Приморья, в течении двух с половиной месяцев жители края присылали свои эскизы. Выбрать лучшую идею было не просто, но матрешки Виктории Лихачевой сразу покорили – русским добрым нравом.

«Самое важно, что на мировой арене все спортсмены и зрители будут видеть, что этот спортсмен – из России. Мы ее немного отредактируем, напишем “Приморье” и изобразим герб Приморского края. Мы еще не знаем, одиночка это будет или двойка. Но мы будем стараться, чтобы эта лодка побеждала», – сказал Иван Штыль.

Напомним, приморский гребец по итогам 2017 года в очередной раз признан лучшим спортсменом Приморья. В прошлом году Иван Штыль завоевал две золотые медали на чемпионате Европы и две золотые медали на чемпионате мира, которые стали для российской сборной единственными наградами высшей пробы.

Стоит отметить, что Иван Штыль знаменит не только своими многочисленными победами, но и экстравагантными лодками. Так, в 2017 году на бортах его каноэ красовались девушки в стиле пин-ап, до этого были изображения различных животных.

Михаил Грач