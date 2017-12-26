Во всем мире Новый год празднуют по-разному: у многих стран свои обычаи и традиции, о которых мало кто знает в других частях планеты. "Deita.ru" рассказывает, как празднуют Новый год в некоторых странах.﻿

1. Дания

Датчане собирают старый, разбитый фарфор круглый год, чтобы бросить его в дома своих друзей на Новый год. Если вы обнаружите много разбитых осколков на пороге, это означает, что вы любимы.

2. Шотландия

В Шотландии проходит праздник под названием Хогманай, который включает прыжки в холодную реку и размахивание огненными шарами над головой. Существует также традиция, когда отмечающие приносят вкусности своим соседям после полуночи. Считается большой удачей, если первый человек, вошедший в ваш дом, - это рослый темноволосый мужчина с виски. Это, по-видимому, дань временам викингов, когда высокий светловолосый незнакомец, пришедший к вам в дом, держа меч, считался плохим знаком.

3. Румыния

Любители животных, пропустите этот пункт. У румын в регионе Молдовы проходит ежегодный фестиваль между Рождеством и Новым годом, на котором они танцуют в шкуре медведей. Предполагается, что танцы отпугнут любую плохую энергию, которая может преследовать их в следующем году.

4. Куба

На Кубе, в Колумбии и в других странах Латинской Америки царит традиция сжигать кукол, наполненных воспоминаниями уходящего года, о которых они хотели бы забыть, в полночь.

5. Колумбия

Колумбийцы, жаждущие путешествовать, бегают по своим домам в полночь, держа в руках пустой чемодан, надеясь, что символический жест принесет им скорую поездку.

6. Греция

В Греции на двери навешивается лук, чтобы он принес благословение в следующем году. Растение, предположительно, символизирует рост и возрождение, а также считается, что оно отгоняет плохую энергию.

7. Англия

В Англии появился обычай кричать «Черные кролики, черные кролики, черные кролики» в последние секунды года, чтобы отогнать злые чары. Затем люди кричат «Белые кролики, белые кролики, белые кролики», как только наступает полночь, чтобы привлечь хорошие вибрации.

8. Чили

Жители города Талька в новом году проводят ночь на кладбище. Семьи ставят стулья рядом с могилами своих близких, чтобы отпраздновать, признав, насколько ценна жизнь.

9. Португалия

Пение не заканчивается на Рождество. В Португалии есть новогодние колядующие, которые называются Janeiras. Они ходят по улицам, напевая традиционные песни.

10. Финляндия

В Финляндии небольшие оловянные подковы расплавляют и выливают в ведро с холодной водой. Форма, которую принимает металл, когда затвердевает, показывает ваше будущее. Если она будет похожа на лошадь или лодку, вы будете путешествовать в следующем году. Форма кольца означает, что будет свадьба. Сломанное кольцо символизирует разбитое сердце, в то время как звезда принесет удачу.

11. Сальвадор

А в Сальвадоре, Перу и других южноамериканских странах прогнозы о предстоящем можно сделать, основываясь на форме яйца. В канун Нового года желток разбивают в стакан воды. На следующее утро, если желток принял форму корабля, ожидайте поездку и пакуйте чемодан. Если вы видите дерево или пузырьки, вполне возможно у вас появится ребенок в наступающем году.

12. Эквадор

Считается, что, если вы спрячете деньги по всему дому, это принесет счастье в следующем году.

13. Филиппины

На Филиппинах люди включают всё освещение, которое у них есть, когда часы бьют полночь, чтобы гарантировать, что наступающий год будет ярким.

14. Япония

Буддийские храмы по всей Японии звонят в колокола 108 раз в полночь на Новый год. Звон - это символическое очищение от 108 грехов, которые являются частью буддийских верований.

15. Мексика

Выбор правильного цвета нижнего белья в новогоднюю ночь в Мексике может поспособствовать процветанию. Тем не менее, носить черное белье – к неудаче.

16. Гватемала

Гватемальцы, надеющиеся на богатство в новом году, бросают 12 пенни за спину на улице, когда наступает полночь. Пенни олицетворяют каждый календарный месяц.

17. Эстония

Любителям поесть стоит провести Новый год в Эстонии, где принято есть 7, 9 или 12 блюд – счастливые числа - в течение дня, чтобы обеспечить себе силу в следующем году.

18. Франция

У французов есть традиция дарить подарки, которые называются étrennes. Это обычно конфеты для детей и деньги для рабочих.

19. Ирландия

В Ирландии полагают, что битьё хлебом о стену дома приносит удачу. Это также означает, что в следующем году еды будет много.

20. Польша

В Польше Новый год также известен как День святого Сильвестра. Отец Сильвестр I был известен тем, что якобы спас мир от дракона Левиафана, который, согласно легенде, планировал уничтожить землю в первый день 1000 года.

21. Бельгия

Дети в Бельгии пишут письма своим родителям и крестным в канун Нового года, чтобы пожелать им удачи. Эти письма часто украшают лентами и зачитываются вслух в полночь.

22. Бразилия

Бразильцам нравится иметь дело с водой. Существует ежегодная традиция прыгать через семь волн (считается счастливым числом) и загадать семь желаний на новый год.

23. Италия

Полночный поцелуй очень распространен в Венеции, где на площади Святого Марка проводится марафон поцелуев в новогоднюю ночь. Ежегодно мероприятие привлекает около 70 000 человек.

24. Испания

Испанцы едят 12 счастливых виноградинок в первые 12 секунд новогоднего дня уже более века. Виноградинки символизируют будущие 12 счастливых месяцев. Согласно легенде, испанские виноделы основали эту традицию, чтобы увеличить продажи винограда зимой.

Алина Калинина