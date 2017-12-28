Есть много вещей, которые вы должны - и не должны - делать, чтобы ваш полет проходил настолько плавно, насколько это возможно. Но существует одна вещь, которая должна быть в верхней части вашего списка того, чего не стоит делать в самолете - заказывать лёд, сообщает «Deita.ru».

Если вы заказываете лед на рейсе, есть неплохой шанс, что лед был сделан из водопроводной воды в самолете. Согласно исследованию, опубликованному в Международном журнале исследований окружающей среды и общественного здравоохранения, резервуары для подачи воды в самолете способствуют росту микробов, что означает, что все, что входит в контакт с водопроводной водой самолета, может быть заражено бактериями.

Возможность для микробного роста частично объясняется тем, что резервуар для воды в баке редко очищают и моют. Согласно исследованию, резервуары опорожняют и наполняют только, когда самолет обслуживается, когда вода иссякает сама по себе, или зимой, чтобы предотвратить замерзание резервуара.

В этом же исследовании также было установлено, что в воде на дальних рейсах содержится больше бактерий, чем на коротких рейсах. Кроме того, Агентство по охране окружающей среды США располагает данными о том, что один из 10 самолетов дает положительный результат после тестирования на перенос потенциально вредных микробов в водоснабжении.

Если научных данных недостаточно, знайте - стюардессы также отказываются пить водопроводную воду из-за опасений относительно её чистоты. Одна стюардесса сказал, что, помимо воды, сотрудники авиакомпании также избегают пить кофе и чай, которые производят с использованием водопроводной воды в самолете.

Алина Калинина