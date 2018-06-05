Среди нейробиологов, таких как Джордан Гейнс Льюис, который пишет о мозге, давно известно, что особый запах может вызвать сильные эмоции и воспоминания, сообщает DEITA.RU.

Анатомия мозга делает запах идеальным для возвращения особенно счастливых (или несчастливых) воспоминаний и связанных с ними эмоций, считает Гейнс Льюис.

Обонятельная луковица, которая обрабатывает запахи, начинается в носу и проходит по дну мозга. В отличие от частей мозга, которые обрабатывают звук и изображения, обонятельная луковица имеет прямые связи с миндалиной и гиппокампом, двумя частями мозга, которые «сильно связаны с эмоциями и памятью». Вот почему «пронзительно свежий запах снега» мгновенно переносит доктора Гейнс Льюис во времена, когда она каталась на лыжах в детстве. Это может даже объяснить, почему некоторые люди любят ароматы, к которым большинство других питает отвращение.

Отношения изобилуют эмоциями, будь то хорошие эмоции, такие как любовь, комфорт и безопасность, или плохие эмоции, такие как гнев и негодование. Таким образом, у мозга есть много возможностей связать одну или несколько этих эмоций с определенным запахом, будь то шампунь вашего партнера, парфюм или одеколон, моющее средство, лосьон или множество других вещей.

Алина Калинина