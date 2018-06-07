Понятно, что после долгого путешествия хочется отмокать в ванне с бокалом вина. Однако прежде чем вы это сделаете, вам надо кое-что узнать, рассказывает DEITA.RU.

Гостиничные ванные комнаты - даже в пятизвездочных отелях - могут быть грязнее, чем самолеты.

По словам микробиолога Филиппа Тиерно, независимо от того, насколько великолепна ванна, лучше отказаться от этой идеи из-за биопленки. Он описывает биопленку как «слой бактерий, который прилипает к ваннам и другим поверхностям, и его почти нельзя обнаружить. От него можно избавиться только при энергичной чистке с помощью щетки и мыла».

Точно так же, даже если ванна выглядит безупречно, вы все равно можете не захотеть нырять в нее, потому что сами инструменты, которые могли быть использованы для очистки, могут содержать микробы. Исследование 2012 года, опубликованное журналом Microbiology, показало, что в чистящих средствах горничных, включая губки и швабры, было обнаружено невероятно большое количество микробов.

Вместо того, чтобы отмокать в гостиничной ванне, некоторые эксперты предлагают принимать душ.

Алина Калинина



