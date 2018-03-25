Реализация программы, озвученной 1 марта главой государства Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, начнется только после формирования нового правительства, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в настоящее время послание будет конкретизировано и оформлено юридически. «Когда появится новый кабинет министров, начнется его реализация», — пишет РИА ФАН.

Ранее прошла информация, что в послании Федеральному собранию Владимир Путин обозначил приоритетные задачи государства как во внутренней, так и во внешней политике.

Екатерина Лапкина