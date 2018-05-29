Дальневосточный федеральный округ оказался на 3-е месте среди российских регионов по среднему чеку за интернет-покупки, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Кассы.

Средний чек дальневосточников за онлайн-покупки составляет 1360 рублей. Больше на интернет-шопинг тратят в среднем за раз только жители Центрального и Северо-Западного федеральных округов — 1440 и 1400 рублей соответственно. Меньше всего покупками в глобальной сети заинтересованы жители Приволжского федерального округа. В среднем их покупки обходятся в 1060 рублей.

Отмечается, что оплата за интернет-покупки осуществляется не только с компьютеров, но и с различных гаджетов. В целом по стране число покупок в интернет-магазинах за год увеличилось на 44 процента.

Граждане приобретают одежду, электронику и бытовую технику, продукты питания, косметику, товары для авто. Большая часть из приобретенного реализовывалась со скидкой.

Екатерина Лапкина