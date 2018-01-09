Министерство обороны России после атаки базы Хмеймим в Сирии заявило о том, что террористы способны нанести удар в любой стране с помощью беспилотных летательных аппаратов. Как законно отправить свой квадрокоптер в полет, разбирался корреспондент «Deita.ru».

Правильное название квадрокоптера – беспилотное воздушное судно. С 5 июля 2017 года беспилотные гражданские воздушные суда максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов должны быть в установленном порядке зарегистрированы. Это, пожалуй, самая простая и быстрая процедура из того, что нам предстоит сделать до взлета. Система регистрации доступна через сайт Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем. В нее вносятся сведения о серийном номере, типе беспилотника, количестве и мощности силовых установок, цвете, габаритах и массе. По итогам регистрации в электронном виде будет сформирован паспорт беспилотного воздушного судна, который можно (и нужно!) распечатать. Квадрокоптеру будет присвоен учетный номер из цифр и букв, который нужно нанести на его поверхность.

Уже хорошо, мы избавились от одной из проблем. Ведь если ваш беспилотник взлетел без номера на борту или крыльях и без разрешения, то за нарушение воздушного пространства грозит штраф в пять тысяч рублей, должностное лицо могут наказать на 20 тысяч рублей, а юридическое лицо - на 300 тысяч рублей. Использованием воздушного пространства считается отрыв от земли хотя бы на миллиметр.

Дальше готовимся писать много писем. Приморье – территория пограничная. Поэтому, если планируется полет в зоне 25 километров от приграничной полосы, необходимы разрешения от Генерального Штаба ВС РФ и ФСБ России. Разрешения от этих же инстанций понадобятся и если вы далеко от границы, но собираетесь вести с воздуха фото или видеосъемку. В заявлениях пишем где и когда намерены запустить в полет свой летательный аппарат, а также прилагаем копии полученного паспорта и техпаспорта (руководства пользователя, или что еще вложил в коробку производитель, на чем указаны основные технические характеристики беспилотника).

Затем нужно согласовать полет с органами местного самоуправления – администрацией города или района, в котором будет проходить полет. Приложения к заявлению те же – паспорт и техпаспорт. Очень желательно направить его сильно-сильно заранее, так как общий порядок в 30 дней для ответа гражданину может сильно осложнить вам жизнь, а ведь согласования впереди еще предстоят.

С собранными согласованиями направляем представление на согласование временного режима в Зональный центр единой системы организации воздушного движения. Наш центр находится в Хабаровске. Затем, не позднее чем за 5 дней до полета, направляем представление на установление временного режима в Главный Центр Единой системы организации воздушного движения в г. Москва.

Не позднее чем за день до полета нужно представить в Зональный центр единой системы организации воздушного движения план полета воздушного судна. Составляется он по форме приказа Минтранса России «Об утверждении Табеля сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации». Нужно будет попыхтеть, разбираясь в условных обозначениях, которыми заполняется план. Например, высота в 150 метров будет обозначена как «М0015», а то, что ваш квадрокоптер взлетает не с аэродрома, как «3333». Разобраться с планом и правилами его заполнения желательно заранее, так как будет обидно, если все предыдущие усилия пропадут впустую. Отправлять план следует только в виде электронного текста, так чтобы его можно было выделить и скопировать средствами операционной системы компьютера (то есть, не в виде фотографии).

В день проведения полетов, за 2 часа до их начала необходимо позвонить в районный центр Единой системы организации воздушного движения (в Хабаровск) и запросить разрешение на использование воздушного пространства. У диспетчеров уже будет информация о вашем временном режиме, направленная из Главного центра Единой системы организации воздушного движения и информация из Зонального центра единой системы организации воздушного движения о вашем плане полета. Вам нужно представиться, назвать свой позывной и номер временного разрешения. Об окончании полетов также доложить в районный центр.

Если после всего этого круга сбора документов у вас не отбито желание стать внешним пилотом беспилотника, поздравляем, вы – законопослушный гражданин России. Ведь с точки зрения Федеральных правил использования воздушного пространства РФ, даже запуск маленького китайского детского вертолета или самолета уже является нарушением правил использования воздушного пространства и лицо осуществляющее запуск игрушки, должно быть наказано. В общем случае административно штрафом, но если запуск повлек за собой тяжелые последствия, то и уголовно, с реальным сроком лишения свободы.

Дмитрий Санников