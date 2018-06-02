Дети забрасывают проезжающие мимо автомобили камнями во дворе одного из многоэтажных домов Владивостока, сообщает DEITA.RU. Инцидент произошел возле дома № 12 по улице Жигура.

По словам автора видеоролика, размещенного в паблике «Экипажи ДПС», детки умышленно повреждают как проезжающие автомобили, так и припаркованные, кидая камни, а порой даже булыжники.

Местная жительница, снявшая ролик, отмечает, что такое поведение за ребятами замечено давно и она сама пострадала от таких совсем недетских шалостей. Также девушка призывает родителей лучше присматривать за своими детьми во время летних каникул и не только.

Екатерина Лапкина