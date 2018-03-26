26 Март 2018, 07:56
Возросло число погибших при пожаре в Кемерово
Источник изображения: ТАСС
По данным Следственного Комитета, при пожаре в Кемерово число погибших увеличилось до 37 человек, сообщает DEITA.RU.
Ранее СК по области сообщало о 5 погибших, однако около эпицентра возгорания на четвертом этаже было найдено множество тел
Площадь пожара в торгово-развлекательном центре составила 1,5 тыс. кв. метров. Из здания спасли 20 человек, еще 100 - эвакуировали.
По последним данным, в результате трагедии 37 человек погибли, 43 пострадали.
Виктор Бруевич