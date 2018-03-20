Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал громкое заявление, сообщает DEITA.RU.

Он рассказал, что у Владимира Путина есть понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию России, который уже рамочно оформляется соответствующими поручениями: «У президента есть абсолютно стройный, понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны…».

Как пишет РИА ФАН, факт наличия подобного плана, который уже выполняется через поручения Путина в рамках послания Федеральному собранию, по мнению Пескова, говорит о концентрации президента России на внутрироссийских делах.



Как стало известно ранее, согласно официальным результатам выборов в Приморье за Путина отдали свои голоса 65, 26% приморцев.

Таисия Масина