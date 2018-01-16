Первая в наступившем году жеребьевка для многодетных семей состоится в Находке, об этом «Deita.ru» сообщили в городской администрации.

Речь идет о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей.

На жеребьевку, которая по словам представителей управления землепользования и застройки администрации Находки, состоится 2 февраля, приглашены 11 многодетных семей. Выбрать можно будет из 12 участков площадью от 932 до 1916 квадратных метров.



Отмечается, что с начала действия программы землю на безвозмездной основе получили уже 985 многодетных семей Находки. Топосъёмка местности и проект планировки и межевания территории выполнены за счет средств местного бюджета.

Кроме того, выделены участки для строительства образовательных учреждений, спортивных объектов, дорог, автобусных остановок, тротуаров, сети водоснабжения, электрических линий, канализации. В настоящее время идет работа по проектированию коммунальной и транспортной инфраструктуры будущих кварталов индивидуального жилья.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что с землей многодетным в Приморье не все так просто.

Таисия Масина