Законопроект, отменяющий врачебную тайну для подростков от 15 до 18 лет готовится к рассмотрению в Госдуме, сообщает DEITA.RU.

Теперь у родителей будет доступ к медицинским документам, касающимся их детей. Отмечается, что на сегодняшний день подростки старше 15 лет имеют право на врачебную тайну.

Инициаторами отмены выступили, как пишет РГ, самарские законодатели, которые считают, что врачи должны докладывать родителям о беременностях их детей, курении ими табака, злоупотреблении алкоголем и наркотиками, о болезнях, передаваемых половым путем. Это необходимо для того, чтобы была возможность принять своевременные меры по спасению детей.

Однако, доктор медицинских наук Николай Герасименко уверен - законопроект неоднозначный. Проблема потребления наркотиков, рискованного сексуального поведения, угроза венерических заболеваний - все это есть, но есть и другие вещи, считает Герасименко, которые надо учитывать. К примеру, после того, как тайна будет раскрыта, ребенок может уйти из дома, порвать с родителями и даже решиться на суицид.



Таисия Масина