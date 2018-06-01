Впечатляющих успехов удалось добиться Сахалинской области благодаря кадровой программе по привлечению медицинских специалистов, сообщает DEITA.RU.

После распада Советского Союза население Сахалинской области снизилось с 720 тысяч человек до 486 тысяч. Произошла убыль населения, причём не только обычных граждан, но и врачей. Сформировался острый дефицит медицинских кадров – в первую очередь, первичного звена. Иногда доходило до того, что в городских поликлиниках было всего лишь 2-3 участковых терапевта, отсутствовали участковые педиатры, что сказывалось на оказании медицинской помощи населению.

В похожей ситуации оказались и множество сел и деревень Сахалина. В фельдшерских пунктах свои врачи - редкость. Взяться новым сотрудникам было неоткуда - на острове нет ни одного медицинского института.

И власти островного региона комплексно взялись за решение проблемы нехватки медицинских кадров. На Сахалине разработали специальную кадровую программу - приезжих врачей обеспечивают служебным жильем и выдают «подъемные» на обустройство. На данный момент в Сахалинской области подъёмные для врачей – до 1 млн 300 тысяч, для фельдшеров - до 600 тысяч рублей, для медицинских сестер - до 405 тысяч. Сумма зависит от района, выбранного для работы.

Сахалинцы и курильчане уже не желают оставаться по месту учебы, а возвращаются трудиться на родину. В 2017 году на Сахалин вернулись работать 48 выпускников, обучавшихся по целевому направлению.

Чтобы участники программы понимали, что договор дает им не только блага, но и накладывает ответственность, в документе прописано, что в учреждении, куда направят выпускника, он должен будет проработать пять лет. Причем он должен оказывать качественную медицинскую помощь. Договор с Минздравом студент может подписать с третьего курса. Согласно ему, он ежегодно будет получать доплату за прохождение практики, проезд к месту прохождения практики и обратно. Проживание в общежитии будет оплачивать областной бюджет. Хотя надо учитывать — учеба в медицинском колледже доступна не каждому. Здесь традиционно большой отсев студентов. Одни не справляются с программой, другие, на практике столкнувшись с работой медсестры или фельдшера, понимают, что это — не их призвание. В случае, если учеба не задалась, средства придется вернуть. И тем не менее студенты охотно заключают соглашения.

Сахалинская программа по привлечению медицинских кадров рассчитана не только на молодых специалистов, но и врачей с большим опытом работы из других регионов России. Множество врачей скорой помощи прибыли на Сахалин из различных дальневосточных областей. Кадровая программа помогла укомплектовать врачебные бригады. Если раньше в Южно-Сахалинской станции скорой помощи в наличии было только 13-14 бригад, то сейчас их 18. В результате скорость прибытия к пациентам увеличилась.

А две сахалинские центральные районные больницы возглавили врачи из Краснодарского края. Среди приехавших в регион медиков есть и кандидаты медицинских наук. Их приход позволил внедрить новые подходы в диагностической и лечебной деятельности.

Всего за время реализации кадровой программы в здравоохранении около 600 врачей привлечено на Сахалин и Курилы. В результате принятых мер Сахалинская область вышла в лидеры страны по уровню обеспеченности медицинскими кадрами. В настоящее время этот показатель по региону составляет 47,1, по России - 37,2, по Дальневосточному федеральному округу – 40,1.

Дмитрий Санников