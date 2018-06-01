Врачи приезжают на Сахалин со всех регионов страны
Впечатляющих успехов удалось добиться Сахалинской области благодаря кадровой программе по привлечению медицинских специалистов, сообщает DEITA.RU.
После распада Советского Союза население Сахалинской области снизилось с 720 тысяч человек до 486 тысяч. Произошла убыль населения, причём не только обычных граждан, но и врачей. Сформировался острый дефицит медицинских кадров – в первую очередь, первичного звена. Иногда доходило до того, что в городских поликлиниках было всего лишь 2-3 участковых терапевта, отсутствовали участковые педиатры, что сказывалось на оказании медицинской помощи населению.
В похожей ситуации оказались и множество сел и деревень Сахалина. В фельдшерских пунктах свои врачи - редкость. Взяться новым сотрудникам было неоткуда - на острове нет ни одного медицинского института.
И власти островного региона комплексно взялись за решение проблемы нехватки медицинских кадров. На Сахалине разработали специальную кадровую программу - приезжих врачей обеспечивают служебным жильем и выдают «подъемные» на обустройство. На данный момент в Сахалинской области подъёмные для врачей – до 1 млн 300 тысяч, для фельдшеров - до 600 тысяч рублей, для медицинских сестер - до 405 тысяч. Сумма зависит от района, выбранного для работы.
Сахалинцы и курильчане уже не желают оставаться по месту учебы, а возвращаются трудиться на родину. В 2017 году на Сахалин вернулись работать 48 выпускников, обучавшихся по целевому направлению.
Чтобы участники программы понимали, что договор дает им не только блага, но и накладывает ответственность, в документе прописано, что в учреждении, куда направят выпускника, он должен будет проработать пять лет. Причем он должен оказывать качественную медицинскую помощь. Договор с Минздравом студент может подписать с третьего курса. Согласно ему, он ежегодно будет получать доплату за прохождение практики, проезд к месту прохождения практики и обратно. Проживание в общежитии будет оплачивать областной бюджет. Хотя надо учитывать — учеба в медицинском колледже доступна не каждому. Здесь традиционно большой отсев студентов. Одни не справляются с программой, другие, на практике столкнувшись с работой медсестры или фельдшера, понимают, что это — не их призвание. В случае, если учеба не задалась, средства придется вернуть. И тем не менее студенты охотно заключают соглашения.
Сахалинская программа по привлечению медицинских кадров рассчитана не только на молодых специалистов, но и врачей с большим опытом работы из других регионов России. Множество врачей скорой помощи прибыли на Сахалин из различных дальневосточных областей. Кадровая программа помогла укомплектовать врачебные бригады. Если раньше в Южно-Сахалинской станции скорой помощи в наличии было только 13-14 бригад, то сейчас их 18. В результате скорость прибытия к пациентам увеличилась.
А две сахалинские центральные районные больницы возглавили врачи из Краснодарского края. Среди приехавших в регион медиков есть и кандидаты медицинских наук. Их приход позволил внедрить новые подходы в диагностической и лечебной деятельности.
Всего за время реализации кадровой программы в здравоохранении около 600 врачей привлечено на Сахалин и Курилы. В результате принятых мер Сахалинская область вышла в лидеры страны по уровню обеспеченности медицинскими кадрами. В настоящее время этот показатель по региону составляет 47,1, по России - 37,2, по Дальневосточному федеральному округу – 40,1.
Дмитрий Санников