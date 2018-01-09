9 января в местечке Пханмунчжом, что на межкорейской границе, начнутся переговоры между Сеулом и Пхеньяном, где будет обсуждаться участие КНДР в зимней Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает Deita.ru.

Северная Корея заинтересована в скорейшем проведении консультаций, потому не стала возражать по южнокорейскому составу, а своих представителей выбрала таковых, чтобы они по уровню должности точно соответствовали южанам. Главу РК на переговорах возглавит министр объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн. Кроме него, в делегацию вошел замминистра объединения Чхон Хэ Сон, замминистра культуры, спорта и туризма Но Тхэ Ган, а также еще два чиновника уровня начальников департаментов и замминистра.

Главу делегации КНДР возглавит председатель Комитета по мирному объединению Родины Ри Сон Гвон, что соответствует уровню южнокорейского министра. Также в составе делегации - заместитель председателя Комитета Чон Чжон Су, замминистра спорта КНДР Вон Гир У и еще два чиновника.

Отметим, накануне президент США Дональд Трамп и лидер Республики Кореи Мун Чжэ Ин договорились, что на время Олимпийских и Паралимпийских игр Сеул и Вашингтон не будут проводить регулярных крупномасштабных маневров, чтобы не провоцировать КНДР.

Михаил Грач