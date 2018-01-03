Российские банки с 2018 года разделились на два типа - базовые и универсальные, сообщает «Deita.ru». Принадлежность тому или иному типу зависит от размера капитала.

Базовый тип требует от банка капитала минимум в 300 миллионов рублей. Такому типу банков будут доступны основные банковские операции. Они могут привлекать деньги во вклады, открывать и вести счета, осуществлять денежные переводы, продавать и покупать иностранную валюту, кредитовать физических лиц и бизнес.

Ограничены базовые банки будут в операциях с иностранными клиентами. Кроме того, они не могут открывать счета в иностранных кредитных организациях и не имеют права открывать за рубежом свои филиалы или дочерние организации.

Чтобы стать универсальным, банку необходимо заиметь капитал минимум в один миллиард рублей.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что банки могут получить новые преимущества.

Таисия Масина