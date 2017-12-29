Число перелетов во Владивосток выросло на 15% в 2017 году, сообщает Deita.ru.

Как сообщает "Аэроклуб", Владивосток становится все более популярным направлением среди россиян.

Самыми востребованными направлениями уходящего года среди сотрудников крупнейших корпораций стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.



Самыми популярными зарубежными направлениями уходящего года стали Париж, Лондон и Франкфурт. Эти города стабильно лидируют среди деловых путешественников, а спрос по ним из года в год колеблется незначительно.



Михаил Грач