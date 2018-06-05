По данным Роспотребнадзора, в России за 2,5 месяца более 175 тысяч человек пострадали от укусов клещей, сообщает DEITA.RU.

Как уточнили в ведомстве, это данные о числе обратившихся за помощью в медицинские организации. Однако показатель не превышает средних значений.

В этом году в России зарегистрировано несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита - острого инфекционного вирусного заболевания, при котором поражается центральная нервная система.

Такую прививку можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений.

Минимальные меры, которые могут защитить от клещей, заключаются в ношении одежды, которая плотно прилегает к телу и максимально его закрывает. Необходимо использовать и репелленты, чтобы отпугнуть клещей.

Ирина Петрова