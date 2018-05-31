Спорт на острове становится не просто нормой жизни, а ее яркой составляющей, сообщает DEITA.RU.





Удивительно, откуда берется столько замечательных идей и, самое главное, энтузиастов, которые их успешно реализуют? Может здесь, на Сахалине, особый воздух или чудодейственная вода? Ответ прост – если есть желание, то тогда и появляются возможности сделать что-то нужное и полезное.





Причем большинство инициатив находят самый широкий отклик у жителей. Знакомьтесь, еще один уникальный – даже в российских масштабах, спортивный проект - «Социальный фитнес», который за шесть лет настолько полюбился сахалинцам, что они сейчас уже и не представляют свою жизнь без спорта.





Открытие сезона «Социальный фитнес» - бесплатные тренировки на свежем воздухе, которое состоялось накануне в Южно-Сахалинске, собрало сотни жителей.





Настоящий спортивный праздник на пяти площадках города, которые были полны людей. Погода – отличная, настроение – прекрасное, на лицах улыбки, в руках – гантели…





На Сахалине «стартовал» новый спортивный сезон. Но в начале – медицинское обследование (на тренировки, как и полагается, приходят со справками от терапевта – забота о здоровье горожан – в первую очередь). Праздничное настроение «разукрасило» шоу мыльных пузырей, игры в виртуальной реальности, детский аквагрим и твистинг от Центра Молодежных инициатив, вкуснейший чай от спонсоров и торт от тренера-энтузиаста.





Также все желающие могли пройти тестирование органов и всех систем организма и многое другое…





«Мы так рады началу наших занятий спортом, - рассказали жители, - без фитнеса уже не мыслим свою жизнь. Огромное спасибо нашим тренерам, которые с душой, всегда приветливые, стараются «привить» нам любовь к спорту и здоровому образу жизни. И, знаете, получается! И спортивные результаты радуют – ушли «болячки», лишний вес, во всем теле появилась необыкновенная легкость. И хорошее настроение – хочется улыбаться и радоваться жизни», - говорили участники тренировок.





По словам руководителя проекта «Социальный фитнес», заместителя председателя молодежного Парламента Сахалинской области Ксении Огарковой, идея проведения бесплатных тренировок на свежем воздухе появилась шесть лет назад.

«Тогда еще точно не определились, что это будет – бег, зарядка, турники или что-то еще, - рассказала Ксения, - но желание было. Возле школы зимних видов спорта у нас есть большой волейбольный корт и тогда, в 2013 году, там, кроме волейболистов, практически никто и не занимался. И мы решили организовать бесплатный фитнес для всех желающих. Свои первые занятия проводили на этой площадке. Директор спортшколы - Антон Владимирович Зайцев, тоже проникся этой идеей и поддержал. Вначале жителей было всего человек десять, но к концу сезона эта площадка стала нам мала - занимались спортом на свежем воздухе уже 90 человек. Первые уроки проводила сама, а сейчас у нас замечательная команда тренеров-энтузиастов, которые проводят занятия уже на 5 площадках!», - сказала Ксения Огаркова.





Социальный фитнес настолько привлек горожан, что два года назад они стали просить тренеров не ограничиваться одним летним сезоном, а сделать занятия спортом круглогодичными. За время реализации проекта тренерами-энтузиастами проведено почти 2000 бесплатных тренировок для жителей. За один сезон желающих сделать спорт одной из важных частей своей жизни стало уже 1000 человек. Сейчас проводятся занятия не только по фитнесу, но и танцам и скандинавской ходьбе.

Инна Эстрина