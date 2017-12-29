В Хабаровском крае сегодня, 30 декабря, сохраняется ухудшение погоды, вызванное прохождением циклона, об этом "Deita.ru" сообщили в пресс-службе Дальневосточного УГМС.

Так, в центральных и северных районах (Советско-Гаванском, Ванинском, Комсомольском, Николаевском, Ульчском) снег, метель, усиление ветра по долинам рек и на побережье 10-15 м/с, на побережье Татарского пролива ночью 30.12.2017 усиление ветра 15-20 м/с. На дорогах снежный накат, заносы.

Из-за неблагоприятных погодных условий возможны нарушения в транспортном сообщении, в том числе ограничения в движении междугороднего пассажирского транспорта на автомобильных дорогах местного значения. Также из-за снежного наката и несоблюдения правил дорожного движения автовладельцами может возрасти количество ДТП, возникнуть затруднения в движении большегрузной техники. По погодным условиям могут вводиться ограничения в работе авиатранспорта, движении на паромной переправе «Ванино-Холмск».

Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий.

Виктор Бруевич