24 марта во Владивостоке Яндекс проведёт контрольную по математике «Что и требовалось доказать», сообщает DEITA.RU.

Жители города впервые смогут принять в ней участие не только онлайн, но и сидя за партой — в ДВФУ. Чтобы написать контрольную в аудитории, нужно заранее зарегистрироваться.

Контрольная включает десять задач. Для их решения достаточно знать школьную программу, так что попробовать свои силы смогут все желающие.

В вузе контрольная продлится с 19:00 до 20:00. Одновременно задания появятся на сайте проекта — приступить к ним можно будет в любой момент, но на решение даётся только час. Чтобы подготовиться к контрольной, можно потренироваться: на сайте есть тестовая версия работы и задачи прошлых лет.

Первый раз контрольная «Что и требовалось доказать» проходила в 2015 году, тогда её написали 12,6 тысячи человек. В прошлом году в ней приняли участие 21,3 тысячи жителей России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран. Пятёрки получили 22% участников, четвёрки — 19%, а тройки — 25%.

Виктор Бруевич