Семья из поселка Мариинский найдена в одной из квартир города Комсомольска-на-Амуре, сообщили DEITA.RU в СУ СК региона.

В ходе масштабной поисковой операции пропавшие найдены. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, Трое взрослых и четверо детей, младшему из которых год, пропали ещё в начале марта. В последний раз главу семьи видели 5 марта в городе Комсомольск-на - Амуре. Отмечается, что семью в поселке считали нелюдимой.

"Они со странностями были. Пожилой мужчина с ними жил, которого они на попечение взяли неофициально. Старший ребенок в школу всего месяц отходил и бросил. Их в селе недолюбливали не без причины, конечно", - отмечала глава муниципального образования Валентина Пищук.

Михаил Грач